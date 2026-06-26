На фоне перебоев с поставками топлива и роста цен специалисты рассматривают разные типы автомобилей — бензиновые, дизельные, электромобили и гибриды.

Водители в последнее время все чаще задаются вопросом, какой тип автомобиля выгодней в эксплуатации, когда цены на бензин растут, а на заправках периодически возникают перебои. Эксперты сравнили основные варианты и пришли к выводу, что простая смена вида топлива проблему не решает.

Фото: Московская газета

В материале «Московской газеты» специалисты отмечают, что традиционные бензиновые и дизельные машины остаются самыми массовыми, но сильнее всего зависят от колебаний цен на топливо и логистики поставок. Перевод автомобиля на газ дает экономию, но требует вложений в установку оборудования, регулярного обслуживания и не всегда подходит для всех моделей.

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Электромобили выглядят логичным ответом на дорогой бензин, однако, по оценке экспертов, в России их массовому распространению мешают сразу три фактора. Во‑первых, сеть зарядных станций развита неравномерно. Во‑вторых, часть регионов отличается суровым климатом, который влияет на запас хода. В‑третьих, сами электромобили и их обслуживание стоят дороже, чем привычные машины с ДВС.

На этом фоне наиболее взвешенным вариантом специалисты называют гибридные автомобили. В таких машинах работают и бензиновый двигатель, и электромотор, за счет чего удается сократить расход топлива в городе и при этом не зависеть от зарядной инфраструктуры на длинных маршрутах. При умеренных ценах на сам автомобиль гибрид дает заметную экономию и уменьшает чувствительность к краткосрочным проблемам с бензином.