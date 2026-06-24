Компания Google инвестирует около 75 миллионов долларов в независимую киностудию A24. Стороны планируют совместно разрабатывать инструменты на основе искусственного интеллекта для производства и распространения фильмов.

Сотрудничество между технологическими компаниями и киноиндустрией продолжает расширяться. Очередным примером стало соглашение между разработчиком ИИ и независимой киностудией, известной своими авторскими проектами.

Изображение: Ex Machina, A24/Decrypt

Как сообщает The Wall Street Journal, Google инвестирует около 75 миллионов долларов в студию A24. В рамках соглашения подразделение DeepMind и команда студии сосредоточатся на создании технологий для работы над фильмами и их дальнейшего распространения.

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Для Google это первое подобное вложение в киностудию. При этом сделка не предусматривает передачу компании доступа к каталогу фильмов и сериалов A24. Участники проекта заявляют, что разрабатываемые решения должны помогать создателям контента, сохраняя за ними творческий контроль. По словам представителя A24 Скотта Бельски, компании не разрабатывают системы, способные создавать фильмы по текстовому запросу.

Часть работы уже ведет подразделение A24 Labs. Сейчас команда создает инструмент для подготовки раскадровок, который помогает выявлять возможные производственные сложности еще до начала съемок.

Соглашение заключили на фоне продолжающихся дискуссий в Голливуде о допустимых границах применения искусственного интеллекта в киноиндустрии.