Ученые изучили уникальное скопление окаменелостей в пещере на Северном острове Новой Зеландии. Находка сохранила сведения о животных, населявших регион около миллиона лет назад, включая ранее неизвестный вид попугаев и родственника современного какапо.

Пещера рядом с Ваитомо на Северном острове сохранила редкие свидетельства жизни, существовавшей задолго до появления людей в Новой Зеландии. Археологи получили возможность изучить период, о котором прежде почти не существовало палеонтологических данных. Международная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила в пещере останки древних наземных позвоночных, возрастом около миллиона лет. Подобного по масштабу комплекса окаменелостей этого периода в Новой Зеландии ранее не находили.

Изображение: ScienceDaily

Исследователи выявили остатки 12 видов птиц и четырех видов лягушек. Среди находок оказался ранее неизвестный вид попугая Strigops insulaborealis, которого специалисты считают древним родственником современного какапо, самой известной нелетающей птицы Новой Зеландии. Однако предок, судя по строению костей, мог летать. У него были более слабые ноги, чем у современных какапо. Вероятно, он меньше лазил по деревьям и проводил больше времени в воздухе. В пещере также нашли останки вымершего предка такахе и древнего голубя, близкого к австралийским бронзовокрылым.

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Полученные данные показали, что животный мир Новой Зеландии миллион лет назад заметно отличался от того, который застали первые люди. По оценкам авторов работы, еще до появления человека исчезло от 33% до 50% видов. Ученые связывают эти изменения с природными причинами. Иначе говоря, экосистемы меняли быстрые колебания климата и крупные вулканические извержения. Одни виды исчезали, а другие занимали освободившиеся экологические ниши.

Возраст находок удалось определить благодаря двум слоям вулканического пепла. Один сформировался около 1,55 миллиона лет назад, второй — примерно миллион лет назад. Окаменелости сохранились между ними, что позволило достаточно точно установить время существования древней экосистемы.