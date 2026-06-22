В Steam вышла игра под названием «Поздравляем с покупкой» стоимостью 999 $. Прохождение занимает около десяти минут.

На цифровой площадке Steam появился проект с ценником 999 $. В России он стоит 73 257 рублей. Разработчики позиционируют его как «самую дорогую игру в Steam». В описании сказано: игра длится десять минут, внутри — дворец, красная дорожка и стена для имен покупателей.

Изображение: Minimum Viable Prestige

Геймплей представляет собой симулятор ходьбы от первого лица. Игрок проходит по красной ковровой дорожке мимо папарацци, после чего видит своё имя рядом с именами других покупателей этой игры. Главная награда — достижение Steam с надписью «теперь вы один из нас» и указанием цены в 999 $.

Изображение: Minimum Viable Prestige

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Минимальные системные требования — видеокарта GTX 1060 или RX 580. Для такой незатейливо простой игры это избыточно. По оформлению страница в Steam напоминает экран титров старых консольных игр — простая надпись с поздравлением, минимум графики, никаких признаков дворца или роскоши, которые обещаны в описании.

Судя по тексту на странице, покупатель видит цену, читает описание и все равно совершает покупку. Вопрос о том, как тратить деньги, в философском смысле остается без ответа. Игру выпустили студия Minimum Viable Prestige и издатель Worth It Studio.

На сайте проекта www.steamelite.zone указано, что игру купили как минимум два человека. Их имена появились на виртуальной стене. Похожая идея уже существовала в 2000-х — приложение I Am Rich для iOS продавалось за 999 $ и не выполняло никаких функций, кроме демонстрации статуса владельца.