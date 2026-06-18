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Global_Chronicles
Слух о возможных закупках Google памяти у китайской CXMT выглядит нетипично для отношений США–Китай
В сети появился слух о том, что Google может рассматривать закупки микросхем памяти у китайской CXMT. Обсуждение вызвало внимание из-за нетипичности таких контактов между крупной американской компанией и китайским производителем.
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Рынок микросхем памяти в США из-за ее политики долгое время держался вокруг ограниченного круга поставщиков. Поэтому любые сообщения о новых возможных участниках в цепочке поставок сразу вызывают повышенное внимание.

Изображение: WCCFTech

В сети распространился слух, что Google может оценивать закупки DRAM у китайской компании CXMT. Источники, на которые ссылаются публикации, включают аккаунт SouthernValue и пересказ инсайдера Jukan. Официального подтверждения этим данным нет.

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Отдельно в обсуждениях упоминают имя Сундара Пичаи (Sundar Pichai), и важно понимать, что там есть лишь неформальная ссылка в переписке источника информации.

Само предположение выглядит нетипичным для текущей структуры рынка. Американские технологические компании традиционно опираются на ограниченный круг крупных поставщиков памяти, и участие китайского производителя в таких цепочках ранее почти не рассматривалось публично.

При этом дефицит DRAM усиливает давление на отрасль. На этом фоне любые альтернативные варианты поставок начинают обсуждаться активнее, даже если они остаются на уровне неподтвержденных сообщений.

Сейчас рынок DRAM контролируют три компании: Samsung, SK hynix и Micron. Появление четвёртого крупного игрока изменило бы ситуацию. CXMT активно наращивает мощности: с текущих 200 тысяч пластин в месяц компания планирует выйти на 300 тысяч к концу года. Она также готовится к IPO.

Ранее Reuters сообщало, что США рассматривали возможность внести CXMT и DeepSeek в черный список, но отложили это решение, чтобы не обострять отношения с Китаем.

Ситуация развивается на фоне роста цен на память, который уже называют нестабильным крупные производители устройств и компонентов.

#samsung #google #micron #sk hynix #dram #cxmt #tpu #сундар пичаи
Источник: wccftech.com
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