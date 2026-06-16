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Global_Chronicles
Продажи кнопочных телефонов в России выросли на 47% на фоне цифровой усталости
В России заметно увеличился спрос на кнопочные телефоны. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием пользователей реже отвлекаться на интернет и социальные сети.
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Несмотря на широкое распространение цифровых сервисов, часть пользователей начала искать способы сократить поток информации в повседневной жизни. Одним из проявлений этой тенденции стал рост интереса к более простым устройствам связи. Изображение - ChatGPT

По итогам I кв. минувшего года продажи кнопочных телефонов в России увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно все чаще обсуждается проблема цифровой усталости. По данным Hate Agency, с ней сталкиваются 73% россиян.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович считает, что сегодня такие телефоны выбирают не из-за ограниченных возможностей. По его оценке, для многих кнопочный телефон стал способом лучше контролировать внимание и сократить зависимость от постоянного потребления контента.

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На изменение отношения к технологиям указывают и результаты опросов. Почти половина респондентов заявила, что считает полезным хотя бы на сутки полностью отказаться от гаджетов.

При этом говорить о снижении интереса к интернету пока рано. В первом квартале текущего года среднесуточная аудитория VK выросла на 9 миллионов человек и приблизилась к отметке 88 миллионов пользователей. Время, которое люди проводят в сервисах компании, за год увеличилось на 29%.

По мнению Якубовича, речь идет скорее об изменении цифровых привычек. Молодые пользователи продолжают активно пользоваться онлайн-сервисами, но все чаще стараются выстраивать более осознанное взаимодействие с ними. Эту тенденцию поддерживают и специалисты. Психолог Ольга Романив отмечает пользу цифрового детокса для восстановления нервной системы, а Артур Вафин считает, что ключевую роль играет развитие культуры разумного потребления контента.

#кнопочные телефоны #цифровой детокс #цифровая усталость
Источник: technosovet.ru
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