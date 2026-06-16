OpenAI в прошлом месяце привлекла 122 млрд $ в крупнейшем раунде сбора средств в истории Кремниевой долины, одновременно готовясь к IPO уже в этом году. Но за последние шесть месяцев компания дважды пересматривала дорожную карту продукта, реагируя на угрозы от Google, а затем от Anthropic.Изображение: REUTERS/Bhawika Chhabra
По данным Financial Times, OpenAI в 2025 году потратила около 34 млрд $, из них примерно 19 млрд $ — на исследования и разработку, а почти 6 млрд $ — на продажи, маркетинг и прочие операционные расходы. При выручке около 13 млрд $ компания формально показала убыток порядка 39 млрд $, но большая часть этой суммы — неденежное списание около 30 млрд $ по старым инструментам для инвесторов, плюс другие бумажные статьи вроде вознаграждения акциями и кредитов на вычисления от Microsoft. Если убрать эти элементы, базовый убыток, по оценке FT, составляет около 8 млрд $.
Оценка OpenAI в 852 млрд $ уже подвергается пристальному вниманию некоторых спонсоров, потому что компания переключает фокус на корпоративный рынок, чтобы отразить конкуренцию с Anthropic. Некоторые инвесторы OpenAI считают, что такие изменения могут сделать компанию уязвимой к Anthropic и возрождающейся Google, несмотря на то, что OpenAI готовится к IPO в этом году.
Некоторые наблюдатели полагают, что темпы роста выручки Anthropic в течение пары месяцев могут превзойти показатели OpenAI. Один из первых спонсоров OpenAI в интервью FT сказал: «У вас есть ChatGPT, бизнес с 1 миллиардом пользователей, который растет на 50–100% в год, что вы делаете, рассуждая о корпоративности и коде?» — и добавил: «Это очень несфокусированная компания».
Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар заявила, что предположение о том, что инвесторы не поддерживают стратегию компании, противоречит фактам. В заявлении для Reuters представитель OpenAI сообщил, что сбор средств на сумму 122 млрд $ был «превышен по количеству подписок, завершен в рекордно короткие сроки и поддержан широким кругом ведущих мировых инвесторов», что отражает твердую уверенность в направлении компании и ее долгосрочной ценности.