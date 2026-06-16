OpenAI готовит одно из крупнейших IPO в мире технологий, но ее оценка в 852 млрд $ и огромные расходы на ИИ уже вызывают вопросы у инвесторов.

OpenAI в прошлом месяце привлекла 122 млрд $ в крупнейшем раунде сбора средств в истории Кремниевой долины, одновременно готовясь к IPO уже в этом году. Но за последние шесть месяцев компания дважды пересматривала дорожную карту продукта, реагируя на угрозы от Google, а затем от Anthropic. Изображение: REUTERS/Bhawika Chhabra

По данным Financial Times , OpenAI в 2025 году потратила около 34 млрд $, из них примерно 19 млрд $ — на исследования и разработку, а почти 6 млрд $ — на продажи, маркетинг и прочие операционные расходы. При выручке около 13 млрд $ компания формально показала убыток порядка 39 млрд $, но большая часть этой суммы — неденежное списание около 30 млрд $ по старым инструментам для инвесторов, плюс другие бумажные статьи вроде вознаграждения акциями и кредитов на вычисления от Microsoft. Если убрать эти элементы, базовый убыток, по оценке FT, составляет около 8 млрд $.

Оценка OpenAI в 852 млрд $ уже подвергается пристальному вниманию некоторых спонсоров, потому что компания переключает фокус на корпоративный рынок, чтобы отразить конкуренцию с Anthropic. Некоторые инвесторы OpenAI считают, что такие изменения могут сделать компанию уязвимой к Anthropic и возрождающейся Google, несмотря на то, что OpenAI готовится к IPO в этом году.

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Некоторые наблюдатели полагают, что темпы роста выручки Anthropic в течение пары месяцев могут превзойти показатели OpenAI. Один из первых спонсоров OpenAI в интервью FT сказал: «У вас есть ChatGPT, бизнес с 1 миллиардом пользователей, который растет на 50–100% в год, что вы делаете, рассуждая о корпоративности и коде?» — и добавил: «Это очень несфокусированная компания».