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Global_Chronicles
Маск отказался от TSMC в пользу Samsung для нового чипа Neuralink 4-го поколения по 4-нм техпроцессу
Samsung и Neuralink работают над чипом четвертого поколения для нейроинтерфейсов.
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После соглашения по выпуску чипов для автомобильных систем искусственного интеллекта Samsung получила еще один заказ от структур, связанных с Илоном Маском. На этот раз сотрудничество касается следующего поколения процессоров для нейротехнологий.

 

Изображение: WCCFTech

Samsung приступила к разработке чипа Neuralink четвертого поколения, который компания будет выпускать по собственному 4-нм техпроцессу. Проект продолжает сотрудничество между южнокорейским производителем и компаниями Илона Маска (Elon Musk), начавшееся после контракта на поставку решений для систем AI6 и AI6.5.

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Согласно опубликованной информации, ранее производство чипов Neuralink третьего поколения обеспечивала TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Теперь заказ на новую разработку получила Samsung. Причины такого решения официально не раскрываются.

Для нового изделия Samsung выбрала 4-нм технологию. В отчете отмечается, что компания могла сделать ставку на уже хорошо освоенный техпроцесс ради стабильного выпуска и соблюдения сроков поставок.

Чип четвертого поколения отличается от предыдущих версий принципом работы. Если ранние решения Neuralink считывали сигналы мозга и передавали команды устройствам, то новая разработка должна обеспечить и обратный канал передачи данных. По сути, система сможет направлять информацию от вычислительного устройства непосредственно в мозг.

В качестве одного из возможных сценариев применения разработчики рассматривают восстановление зрения за счёт имитации работы нейронов.

Samsung рассчитывает изготовить первую партию тестовых образцов в первой половине 2027 года. После этого компания намерена перейти к серийному производству.

#samsung #tsmc #илон маск #чипы #neuralink #нейротехнологии #4-нм техпроцесс
Источник: wccftech.com
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