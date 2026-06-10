Производитель телевизоров TCL начал выпуск интеллектуальных компонентов для автомобилей на новом заводе в Шэньяне. Компания рассчитывает использовать опыт в потребительской электронике на быстрорастущем рынке автомобильных технологий.

Производители электроники все активнее выходят на рынок автомобильных технологий. Вместо выпуска собственных машин многие компании сосредотачиваются на разработке оборудования и цифровых систем для современных автомобилей.

Изображение: TCL

Китайская компания TCL объявила о начале серийного производства на новом предприятии в Шэньяне, которое специализируется на компонентах для интеллектуальных автомобильных кабин. Заводом управляет совместное предприятие TCL Industries и Brilliance China — Yuxin Zhixing Technology. Проект прошел путь от подписания соглашения в конце 2024 года до полноценного запуска производства в июне 2026-го. Строительство стартовало весной прошлого года, а тестовый выпуск продукции начался в декабре.

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Производственная площадка занимает более 25 тысяч квадратных метров. На предприятии работают десять линий поверхностного монтажа и двадцать линий финальной сборки. Здесь выпускают цифровые приборные панели, центральные экраны мультимедийных систем, дисплеи для пассажиров и другие элементы интеллектуального оснащения салона.

Изображение: TCL

По данным TCL, уровень автоматизации на заводе превышает 85%. Многие производственные операции выполняют автоматизированные комплексы, а за работой отдельных сборочных линий следят всего несколько специалистов.

Одной из новинок стал съемный экран для задних пассажиров. Устройство позволяет управлять климатической системой, мультимедиа и рядом функций автомобиля непосредственно с заднего ряда.

Компания выходит на рынок, где уже активно работают Huawei с экосистемой HarmonyOS, Xiaomi с HyperOS и Meizu с платформой Flyme Auto. Рост популярности многоэкранных салонов и цифровых сервисов увеличивает спрос на автомобильные дисплеи и электронные компоненты, что создает новые возможности для поставщиков такого оборудования.