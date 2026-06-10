Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Тайвань обсуждает введение уголовной ответственности за экспорт ИИ-чипов в Китай
Тайвань рассматривает новые ограничения на экспорт оборудования для искусственного интеллекта в Китай.
реклама

Тайваньские власти обсуждают изменения в правилах поставок высокопроизводительных вычислительных систем. Новые меры затрагивают не только чипы, но и готовые серверы, оснащённые оборудованием для задач искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, Тайбэй изучает возможность расширить экспортные ограничения на поставки ИИ-чипов в Китай. Если сейчас особый контроль распространяется главным образом на компании из черного списка, то новые правила могут затронуть весь китайский рынок.

Изображение - ChatGPT

Одновременно власти хотят получить возможность привлекать к ответственности за незаконный вывоз такого оборудования. Иначе говоря, контрабанда серверов с подпадающими под ограничения ускорителями может стать уголовным преступлением. Сейчас местное законодательство не предусматривает отдельного наказания за несанкционированный экспорт подобных чипов. По этой причине правоохранительные органы используют другие статьи. Например, в мае прокуратура города Килунг задержала трех человек, которых подозревали в хранении около 50 серверов с оборудованием Nvidia. Обвинения тогда касались подделки документов.

реклама

Обсуждаемые меры ориентируются на технические критерии, которые уже применяют США. Ограничения могут затронуть системы с вычислительной производительностью выше установленного порога. Для Тайваня вопрос имеет особое значение. Местные компании, включая Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn и Inventec, выпускают значительную часть мировых серверов для искусственного интеллекта. Именно поэтому возможные ограничения затронут поставки оборудования, собранного на Тайване. При этом окончательные параметры новых правил власти еще не согласовали.

#amd #nvidia #tsmc #huawei #тайвань #foxconn #smic #bloomberg #ии-чипы #quanta #wistron #серверы ии #inventec #safe chips act #wiwynn
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
Появились первые скриншоты из хоррора Alien Isolation 2
Энтузиаст запустил Half-Life на Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши в 30 fps
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
Анонсирована стратегия в реальном времени Stronghold 4
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно отработала свыше 12 тысяч часов
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter