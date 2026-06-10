Тайвань рассматривает новые ограничения на экспорт оборудования для искусственного интеллекта в Китай.

Тайваньские власти обсуждают изменения в правилах поставок высокопроизводительных вычислительных систем. Новые меры затрагивают не только чипы, но и готовые серверы, оснащённые оборудованием для задач искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, Тайбэй изучает возможность расширить экспортные ограничения на поставки ИИ-чипов в Китай. Если сейчас особый контроль распространяется главным образом на компании из черного списка, то новые правила могут затронуть весь китайский рынок.

Изображение - ChatGPT

Одновременно власти хотят получить возможность привлекать к ответственности за незаконный вывоз такого оборудования. Иначе говоря, контрабанда серверов с подпадающими под ограничения ускорителями может стать уголовным преступлением. Сейчас местное законодательство не предусматривает отдельного наказания за несанкционированный экспорт подобных чипов. По этой причине правоохранительные органы используют другие статьи. Например, в мае прокуратура города Килунг задержала трех человек, которых подозревали в хранении около 50 серверов с оборудованием Nvidia. Обвинения тогда касались подделки документов.

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Обсуждаемые меры ориентируются на технические критерии, которые уже применяют США. Ограничения могут затронуть системы с вычислительной производительностью выше установленного порога. Для Тайваня вопрос имеет особое значение. Местные компании, включая Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn и Inventec, выпускают значительную часть мировых серверов для искусственного интеллекта. Именно поэтому возможные ограничения затронут поставки оборудования, собранного на Тайване. При этом окончательные параметры новых правил власти еще не согласовали.