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Global_Chronicles
Первый трейлер Metro 2039 раскрывает сюжет и релиз игры в феврале 2027 года
Показан первый геймплейный трейлер Metro 2039 во время Xbox Games Showcase. Разработчики также сообщили, что игра выйдет в феврале 2027 года на нескольких платформах.
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Во время Xbox Games Showcase разработчики представили первый геймплейный трейлер Metro 2039. Видео длится почти три минуты и полностью состоит из кадров, которые были сняты непосредственно во время игры. В нем также объявили дату выхода проекта — февраль 2027 года. Игра выйдет на Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam и Epic Games Store.

Изображение: TechPowerUp

Разработчики показали, что действие продолжает историю мира Метро, который оказался под контролем нового режима и его лидера по имени Хантер. Главный герой, известный как Странник, выражает недовольство происходящими изменениями. Он считает, что прежний Спартанский орден утратил свои принципы. По его словам, структура, которая раньше занималась защитой людей, теперь стала источником угрозы.

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Трейлер подан через внутренний монолог героя. Он комментирует события, связанные с падением Метро и распространением пропаганды. В сюжете также затрагиваются конфликты внутри Спартанского ордена и личная позиция Хантера, который ранее считался одним из его ключевых бойцов. Игровые кадры демонстрируют различные локации. Среди них туннели метро, локации с повышенным уровнем радиации и разрушенные поселения.

Разработчики подчёркивают сочетание стелса, выживания и боевых элементов. В ролике показали новое оружие под названием «Шатун», а также дополнительные предметы и типы противников. Авторы отмечают, что игра сохранит знакомые механики серии, но добавит новые способы взаимодействия с окружением и расширит возможности исследования.

#игры #steam #playstation 5 #epic games store #шутер #xbox series x|s #xbox games showcase #metro 2039 #стелс-экшен #геймплейный трейлер
Источник: techpowerup.com
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