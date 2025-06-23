Экономист Андрей Зелтынь объяснил, что грозит рынку нефти при перекрытии Ормузского пролива. По его мнению, этот сценарий маловероятен, но последствия могут быть резкими.

На фоне роста напряженности между США и Ираном вновь заговорили о возможной блокировке Ормузского пролива. Этот узкий морской проход критически важен для мировой торговли нефтью.

Андрей Зелтынь, старший преподаватель НИУ ВШЭ, считает, что перекрытие Ормузского пролива немедленно приведет к резкому скачку мировых цен на нефть. Он отметил, что Россия может получить краткосрочную выгоду, так как ее нефть останется в обращении, в отличие от части ближневосточной.

В то же время он сомневается, что Тегеран способен полностью заблокировать пролив. Американские военно-морские силы уже разместили в регионе несколько авианосных групп, и при обострении Вашингтон может нанести повторный удар — но уже по другим целям.

После американской атаки на ядерные объекты Ирана ситуация вызвала резкую реакцию международного сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе миру и безопасности. Россия осудила действия США, указав на нарушение международного права и Устава ООН.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости немедленного диалога, указала, что в момент, когда ракеты уже обрушились на территорию Ирана, сложно говорить о нейтральных формулировках.