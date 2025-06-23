Wildberries начнет выпуск пластиковых карт собственного банка. Пока они доступны только сотрудникам, но вскоре получить их смогут и покупатели.

Финансовые сервисы маркетплейсов продолжают развиваться. Wildberries вслед за конкурентами представил собственную карту, доступную пока только ограниченному кругу пользователей.

Wildberries объявил о запуске пластиковых банковских карт, которые выпускает принадлежащий площадке «Вайлдберриз Банк». Пока ими могут пользоваться только сотрудники и исполнители, однако в ближайшее время карты станут доступны и покупателям. Об этом рассказала основательница маркетплейса Татьяна Ким на сессии Петербургского международного экономического форума.

Для оформления карты клиенту нужно будет повысить уровень «WB Кошелька» до «Максимального», что предполагает открытие банковского счета в системе Wildberries. Выпущенные карты оформят в фирменном фиолетовом цвете. Пользователи смогут расплачиваться ими как в онлайн-магазинах, так и в офлайн-точках.

Компания также готовит расширенную программу лояльности, которая будет включать скидки при оплате покупок с помощью карты и другие бонусы. Wildberries таким образом продолжает развивать собственную финтех-инфраструктуру, как ранее это сделали Ozon и «Яндекс».

На прошлогоднем ПМЭФ глава Альфа-банка Владимир Верхошинский критиковал маркетплейсы за перекосы в конкуренции, отмечая, что большинство клиентов Ozon Банка приходят ради скидок. Он также обращал внимание на то, что средства в электронных кошельках не подпадают под государственную страховку вкладов.

Татьяна Ким в ответ подчеркнула, что большинство транзакций на платформе совершаются с обычных банковских карт. По ее словам, обвинения в создании «неконкурентных преимуществ» не соответствуют реальности.