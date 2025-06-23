После атак на иранские ядерные объекты могут пострадать поставки продуктов из региона. Россельхознадзор опасается загрязнения продовольствия и намерен проверять импорт на радиацию.

Потенциальное загрязнение территорий Ирана и соседних стран после ударов по ядерным объектам может затронуть и продовольственный рынок. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Петербургском международном экономическом форуме.





По словам Данкверта, удары по атомной инфраструктуре Ирана несут риск для безопасности продовольствия, которое поступает в том числе и в Россию. Он напомнил, что Иран активно поставляет как растительную, так и животноводческую продукцию, а последствия возможного радиоактивного загрязнения могут затронуть не только саму страну, но и соседние регионы.

Глава Россельхознадзора отметил, что ситуация требует внимания не только с политической или военной точки зрения, но и с гуманитарной — речь идет о реальной угрозе здоровью людей. Если риск подтвердится, ведомство усилит проверки на наличие радиации во ввозимой продукции.

По словам Данкверта, подобные случаи уже происходили в мировой практике, и система контроля готова отреагировать при необходимости.

Россельхознадзор рассматривает возможные последствия ударов по атомной инфраструктуре как потенциальный вызов для продовольственной безопасности.