Потенциальное загрязнение территорий Ирана и соседних стран после ударов по ядерным объектам может затронуть и продовольственный рынок. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Данкверта, удары по атомной инфраструктуре Ирана несут риск для безопасности продовольствия, которое поступает в том числе и в Россию. Он напомнил, что Иран активно поставляет как растительную, так и животноводческую продукцию, а последствия возможного радиоактивного загрязнения могут затронуть не только саму страну, но и соседние регионы.
Глава Россельхознадзора отметил, что ситуация требует внимания не только с политической или военной точки зрения, но и с гуманитарной — речь идет о реальной угрозе здоровью людей. Если риск подтвердится, ведомство усилит проверки на наличие радиации во ввозимой продукции.
По словам Данкверта, подобные случаи уже происходили в мировой практике, и система контроля готова отреагировать при необходимости.
Россельхознадзор рассматривает возможные последствия ударов по атомной инфраструктуре как потенциальный вызов для продовольственной безопасности.