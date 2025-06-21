Физик из Университета Аляски предложил радикально новую концепцию времени. Согласно его теории, время имеет три измерения, а пространство — лишь производное явление.

Традиционные представления о времени как о линейном одномерном потоке могут оказаться неполными. Новая гипотеза предполагает, что время обладает тремя независимыми измерениями, а привычное нам пространство — лишь их проявление.

Гюнтер Клетечка, исследователь из Университета Аляски, разработал математическую модель, в которой время выступает как фундаментальная основа реальности. В отличие от общепринятой концепции пространства-времени, где оба понятия равнозначны, его теория отводит пространству вторичную роль.

Ученый сравнивает три временных измерения с холстом, а пространство — с красками на этом холсте. Такое представление кардинально отличается от стандартной модели, объединяющей три пространственных и одно временное измерение.

Теория Клетечки не просто умозрительная конструкция. Его уравнения позволяют вычислять известные массы элементарных частиц, что открывает возможности для экспериментальной проверки. Ранние модели многомерного времени часто оставались чисто математическими абстракциями без связи с наблюдаемыми физическими явлениями.

Как устроено трехмерное время?

Представить дополнительные временные измерения сложно. Если обычное время можно сравнить с движением по прямой дороге, то второе измерение напоминает боковой путь, ведущий к альтернативным вариантам событий. Третье измерение позволяет «переключаться» между этими вариантами.

Важно, что в такой системе сохраняется причинно-следственная связь — события остаются упорядоченными, хотя и в более сложной структуре. Некоторые физики, включая Ицхака Барса из Университета Южной Калифорнии, предполагают, что дополнительные временные измерения проявляются при экстремальных энергиях, например в ранней Вселенной.

Перспективы теории

Эта концепция может помочь решить фундаментальные проблемы современной физики. Главная из них — объединение квантовой механики и общей теории относительности в единую теорию квантовой гравитации.

Стандартная модель физики частиц успешно описывает три из четырех фундаментальных взаимодействий, но не включает гравитацию. Теория Клетечки естественным образом объясняет происхождение масс частиц, что является ключевым для создания «теории всего».

Хотя идея требует дальнейшей разработки и проверки, она предлагает свежий взгляд на природу реальности. Возможно, ответы на главные вопросы физики кроются не в дополнительных пространственных измерениях, а в новых свойствах времени.