Новое французское исследование показало: стеклянные бутылки могут быть более загрязнены микропластиком, чем пластиковые. Основным источником микрочастиц оказались крашеные крышки.

Стекло долго считалось экологичной альтернативой пластику, особенно в упаковке напитков. Однако недавнее исследование поставило это представление под сомнение — в стеклянной таре оказалось больше микропластика, чем в пластиковой.

Агентство по пищевой безопасности Франции (ANSES) проанализировало пиво, лимонад, безалкогольные напитки и воду, разлитые в разную упаковку. Уровень микропластика в стеклянных бутылках оказался в 5–50 раз выше, чем в пластике или алюминиевых банках. В среднем — около 100 частиц на литр.

Первоначально исследователи ожидали, что главную угрозу представляют пластиковые бутылки. Однако дальнейший анализ показал, что большинство микрочастиц поступает не из самой тары, а с крышек стеклянных бутылок. Они покрыты краской, которая со временем трескается и осыпается при транспортировке и хранении. Частицы отделяются незаметно — достаточно микроскопических царапин, чтобы пластиковый осадок оказался в напитке.

Пиво показало самый высокий уровень загрязнения — около 60 частиц на литр. Далее следуют лимонад (около 40) и безалкогольные напитки (30). Для сравнения: газированная вода в стекле содержит примерно 4,5 частицы, а в пластике — всего 1,6. Вино, независимо от упаковки, почти не содержало микропластика.

Пока неясно, как именно микропластик влияет на здоровье человека и в каких количествах он становится опасным. Однако его присутствие фиксируют всё чаще — в пище, воде, тканях организма и даже в мозге. По оценкам токсикологов, в теле взрослого человека может накапливаться до 10 граммов пластиковых частиц.

Исследователи ANSES подчеркивают, что источник загрязнения в случае стеклянной упаковки — не само стекло, а краска, которой покрывают внешнюю сторону алюминиевых крышек. Именно она, по их данным, чаще всего осыпается и попадает в жидкость.

Авторы исследования также отметили: загрязнение можно сократить, если обработать крышки перед использованием. Продувка воздухом и промывка водой со спиртом позволили уменьшить количество микропластика до 60%. Речь идет не о бытовой практике, а о мерах, которые могут применять производители напитков при фасовке.