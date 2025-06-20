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Создается подводная турбина размером с реактивный самолет и мощностью до 3 МВт
Голландская компания Equinox Ocean Turbines разрабатывает подводную энергетическую установку, которая сможет производить до трех мегаватт энергии. Турбина будет использовать постоянное движение океанских течений и полностью работать под поверхностью воды.

Equinox Ocean Turbines из Нидерландов разрабатывает систему, которая сможет преобразовывать движение морских течений в стабильную электроэнергию. Новый проект получил дополнительное финансирование для ускорения разработки.

 

Стартап Equinox привлек средства от регионального объединения SNN и Европейского фонда регионального развития. Поддержка направлена на доработку подводной турбины, размеры которой сопоставимы с фюзеляжем реактивного самолета. Устройство рассчитано на работу в глубине моря и не влияет на визуальный облик прибрежной зоны.

Турбина оснащена 50-метровым ротором из бетона, на концах которого расположены небольшие генераторы. Система закрепляется на полуплавающей платформе и использует двухступенчатый принцип работы. Это позволяет ей эффективно вырабатывать электричество даже при низкой скорости течения.

По оценке разработчиков, установка может выдавать до 3 мегаватт энергии. Такие показатели делают ее потенциальным дополнением к солнечным и наземным ветровым источникам, но с одним важным отличием — предсказуемостью. Океанические течения обеспечивают постоянный поток, который не зависит от времени суток или погодных условий.

Первую коммерческую установку планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Система полностью находится под водой и минимизирует воздействие на морскую экосистему, предлагая альтернативу другим способам генерации чистой энергии.

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#энергетика #нидерланды #стартап #океан #турбина #возобновляемые источники #подводная энергетика
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