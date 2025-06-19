В Великом Новгороде начнется строительство завода, который будет выпускать элементы для новой железной дороги между Москвой и Петербургом. Инвестиции в проект составят около 12 миллиардов рублей.

Новгородская область станет одним из ключевых регионов, участвующих в создании скоростной железной дороги, которая свяжет две столицы. В регионе появится современный завод по производству строительных элементов для этой трассы.

Власти Новгородской области и компания «Нацпроектстрой» подписали соглашение о строительстве нового завода в Великом Новгороде. Предприятие займется выпуском железобетонных плит и других деталей, необходимых для укладки скоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург.

Проект оценивается в 12 миллиардов рублей. Завод разместят на участке площадью 20 гектаров. Производственные корпуса займут около 80 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что завод будет выпускать свыше 100 тысяч элементов в год, а также более 3,6 миллиона квадратных метров специальных покрытий. Эти материалы лягут в основу железнодорожного полотна. Предприятие должно начать работу в третьем квартале будущего года.

Завод оснастят современным оборудованием с высокой степенью автоматизации. Обслуживать его будут квалифицированные специалисты.

Планируется, что производство обеспечит работой более 800 человек и станет важным объектом для экономики региона. Власти рассчитывают, что запуск предприятия привлечет и другие инвестиционные проекты.