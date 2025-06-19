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Аффинажный завод полного цикла станет центром переработки золота и драгметаллов на Дальнем Востоке
Хабаровский край планирует занять лидирующие позиции в переработке золота на Дальнем Востоке. Новый аффинажный завод станет единственным в регионе предприятием полного цикла — от добычи до очистки драгметаллов.

Хабаровский край намерен сосредоточить в своих руках весь дальневосточный рынок переработки золота. Для этого в регионе построят аффинажный завод, который станет первым и единственным на Дальнем Востоке производством полного цикла.  

 

Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что Хабаровский края "заберет" дальневосточный рынок переработки золота. Для этого в Амурске или Хабаровске появится аффинажный завод — пока единственное подобное предприятие в регионе.  

Четыре инвестора уже борются за право реализовать этот проект. Они изучают оборудование и опыт российских и зарубежных предприятий, включая Казахстан и Китай. Особое внимание уделят экологической безопасности производства.  

Новый завод замкнет весь цикл работы с драгметаллами — от добычи до аффинажа. Это позволит создать в крае полноценный кластер по переработке золота и других драгоценных металлов.  

Предприятие будет выпускать очищенное золото высшей пробы, пригодное для ювелирных изделий, банковских слитков и высокотехнологичных производств. Такой подход полностью изменит расстановку сил на дальневосточном рынке драгметаллов.

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#дальний восток #хабаровский край #кластер #аффинажный завод #драгоценные металлы #переработка золота
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