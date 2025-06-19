На ПМЭФ подписано соглашение о создании в Удмуртии металлургического предприятия полного цикла. Проект реализуют при участии китайских инвесторов, старт производства запланирован на 2025 год.

В Удмуртии началась реализация крупного производственного проекта. Новый комбинат займется переработкой рулонной стали и обеспечит металлопрокатом предприятия региона.

На Петербургском международном экономическом форуме власти Удмуртии подписали соглашение с представителями китайского бизнеса о строительстве металлургического завода рядом с Ижевском. Документ скрепили подписями глава республики Александр Бречалов и учредитель компании «РусТехнологии Ижевск» Ма Дэмин.

Инвесторы вложат в проект более ₽10 млрд. Строительная площадка уже выбрана — предприятие разместят на 32 гектарах в будущей особой экономической зоне «Ижевск». Комбинат будет включать оборудование для полного цикла обработки: от травления и холодной прокатки до горячего цинкования и нанесения полимерного покрытия.

По словам инвестора, на сегодняшний день аналогичных производств в республике нет. Предприятие собирается поставлять листовой прокат как местным заводам, так и потребителям из соседних регионов.

Местные власти поддержали инициативу, выделили участок под строительство и занимаются подведением необходимой инфраструктуры. Завершить монтаж оборудования и запустить производство планируют в нынешнем году. По предварительным оценкам, на заводе смогут работать около 500 человек.