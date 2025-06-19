Красноярский край готовится к строительству семи новых предприятий по переработке отходов. Общий объем инвестиций в проекты составит 25 миллиардов рублей.

В Красноярском крае утверждены планы по возведению семи современных комплексов, предназначенных для обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Проекты реализуют по ускоренной схеме с привлечением частных инвестиций.

Региональные власти завершили процесс согласования финансовых моделей и технических заданий для шести из семи запланированных объектов. Общая мощность новых предприятий составит 735 тысяч тонн сортировки и 340 тысяч тонн утилизации отходов в год.

Согласно специальному распоряжению правительства, строительство будет осуществляться на основе концессионных соглашений, что позволит избежать конкурсных процедур. Такой механизм уже успешно применяется в 19 регионах России для ускорения создания инфраструктуры по переработке мусора.

Для реализации проектов создали 25 специализированных компаний. Общие инвестиции оценивают в 25 миллиардов рублей. Новые предприятия помогут достичь целей национального проекта "Экологическое благополучие", который пришел на смену завершенному проекту "Экология".

К 2030 году в России планируют обеспечить 100%-ную сортировку отходов, сократить объем захоронений вдвое и перерабатывать не менее четверти мусора. Российский экологический оператор, созданный указом президента в 2019 году, координирует формирование комплексной системы обращения с ТКО по всей стране.