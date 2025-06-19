На ПМЭФ обсудили последствия запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Участники отметили, что проект повлияет не только на пассажирские маршруты, но и на логистику от центра до Арктики.

Проект ВСМ между Москвой и Петербургом готовится к строительству с расчетом на широкий инфраструктурный и логистический эффект. Ожидается, что запуск трассы изменит не только пассажирские маршруты, но и раскроет потенциал грузоперевозок в северных портах.

В рамках Петербургского международного экономического форума эксперты обсудили будущее первой российской высокоскоростной магистрали — от Москвы до Санкт-Петербурга. По расчетам РЖД, новый маршрут освободит действующие железнодорожные пути для грузового движения и позволит перераспределить транспортные потоки.

Сейчас большинство грузов в стране движется по тем же путям, что и пассажирские составы. Это снижает скорость доставки и требует обходных маршрутов. По словам главы РЖД Олега Белозерова, строительство ВСМ создаст условия для увеличения объемов перевозки на 30 млн тонн в год. Особенно выиграют регионы, ориентированные на экспорт через северные порты. Груз сможет быстрее попадать в Мурманск, что скажется на развитии арктического направления.

Министр транспорта Роман Старовойт подчеркнул, что проект стал возможен благодаря участию российских научных институтов, промышленных предприятий и правовой подготовке — уже принят отдельный федеральный закон, проработана финансово-юридическая модель. В проект вовлечены 23 субъекта РФ и около 150 заводов.

Как пояснил гендиректор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин, трассу уложат на бетонные плиты собственной разработки — без щебня, с интегрированными рельсами. Производство этих конструкций начнется в Новгородской и Тверской областях. Около трети пути пройдет по эстакадам, а для сборки сверхдлинных балок потребуется строительство специальных полигонов.

Производством поездов займется завод «Уральские локомотивы», заключивший контракты на два опытных состава и 41 серийный. Как сообщил представитель предприятия Дмитрий Пумпянский, используется опыт сборки «Ласточек» и «Финистов», подключено более 150 поставщиков из 36 регионов. Некоторая часть компонентов поступит от иностранных партнеров, но в ограниченном объеме — не более 15%.