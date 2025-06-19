Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление европейских коллег. В дипломатических кругах вновь заговорили о "360 градусах".

Очередной дипломатический казус стал поводом для остроумного комментария российского внешнеполитического ведомства. Поводом послужило необычное выражение европейского чиновника.

После заявления главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас о "360-градусной угрозе" со стороны России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позволила себе ироничное замечание. В своём Telegram-канале она поинтересовалась: "По Цельсию, боюсь спросить?"

Дипломат напомнила о похожем случае с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая ранее оговорилась про "разворот на 360 градусов" вместо "180". Захарова назвала эту цифру "заколдованной" для европейских политиков.

Это не первый случай, когда геометрические термины становятся поводом для дипломатических шуток. В прошлом подобные оговорки уже вызывали оживлённые дискуссии в политических кругах.