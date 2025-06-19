Минэнерго призвало учитывать полную стоимость газа, включая вложения в инфраструктуру и технологии. Замглавы ведомства подчеркнул, что вера в дешевизну ресурса мешает устойчивому развитию отрасли.

Представитель Минэнерго напомнил о необходимости пересмотра подходов к ценообразованию на газ. По его словам, игнорирование затрат на разработку и транспортировку может привести к дефициту ресурсов в будущем.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России нужно отказаться от представления о газе как об изначально дешевом ресурсе. Он напомнил, что за низкой ценой стоят реальные расходы — на технологии, освоение новых месторождений, инфраструктуру и фондирование.

По словам Сорокина, иллюзия доступности газа тормозит развитие отрасли и игнорирует истощение старых запасов. Новые месторождения требуют больших вложений — особенно на Востоке России, в Сибири и на шельфе. Эти затраты должны находить отражение в конечной цене продукта.

Он также отметил, что перекрестное субсидирование, когда одни потребители платят больше ради искусственно низких цен для других, уже приносит негативные последствия.

Говоря о реальной стоимости ресурса, Сорокин подчеркнул, что нужно ориентироваться не на номинальную цену по данным ФАС, а на совокупные издержки. По его мнению, сбалансированная ценовая политика — единственный способ обеспечить долгосрочную устойчивость газовой отрасли.