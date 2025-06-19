Американские нефтегазовые компании могут первыми вернуться в российские проекты, считают в РФПИ. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

На полях Петербургского международного экономического форума глава Российского фонда прямых инвестиций высказался о перспективах американского бизнеса в России. В центре внимания — энергетика и совместные проекты в добыче углеводородов.

Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ, сообщил, что фонд ведет переговоры с представителями американского нефтегазового сектора о возможном возвращении в российские проекты. По его словам, именно компании из этой отрасли могут стать первыми среди бизнеса США, кто вновь выйдет на российский рынок.

Речь идет о партнерстве в области добычи нефти и газа, в том числе в сложных регионах вроде Арктики. Дмитриев подчеркнул: интерес к сотрудничеству сохраняется, несмотря на геополитические ограничения.

Ранее власти РФ заявляли, что западные компании не получат льгот при возврате. Любые заявки должны рассматриваться на общих условиях, с обязательными гарантиями соблюдения деловой этики и прозрачности. В конце марта президент Владимир Путин поручил актуализировать список компаний, покинувших рынок, и установить чёткий порядок возможного возвращения.

В этом контексте обсуждение с американскими энергетическими компаниями может стать частью более широкой реструктуризации внешнеэкономических связей.