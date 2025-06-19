Во время наземной подготовки к очередному полету взорвался корабль Starship компании SpaceX. Никто не пострадал, но график испытаний сдвинется.

На испытательном полигоне в Техасе ночью произошел взрыв во время огневой подготовки космического корабля Starship. Это один из немногих подобных инцидентов за последние годы, хотя сама программа летных испытаний остается экспериментальной.

Вчера поздно вечером корабль Starship с серийным номером Ship36, находясь на стенде в Starbase, попал в аварию. Как сообщили в SpaceX, инцидент случился в момент статических огневых испытаний, при этом никто из сотрудников не пострадал — на время тестов персонал заранее эвакуировали.

По словам компании, меры безопасности вокруг полигона соблюдались, район оцепили. Жителей близлежащих населённых пунктов предупредили: к площадке приближаться нельзя до завершения работ. На видеозаписи, опубликованной NasaSpaceFlight, видно, как корпус корабля разлетается на обломки, за мгновение до этого слышен хлопок.

Официальных выводов пока нет. Источник взрыва, судя по предварительным оценкам, может быть связан с нарушением работы топливной системы. Однако ранее Starship успешно проходил подобные испытания, что делает человеческий фактор или ошибки заправки маловероятными.

Инцидент напомнил о взрыве прототипа SN4 пятилетней давности. С тех пор SpaceX провела десятки огневых и летных тестов, в том числе с успешной посадкой. Тем не менее нынешняя неудача отложит запланированный десятый полет, который должен был состояться в конце июня.

Компания пока не объявила новых сроков, но подтвердила, что проводит оценку причин и проверку стенда. Тестовая программа продолжается, хотя очередной запуск придется подождать.

Можно посмотреть, что зафиксировала видеокамера на испытательном полигоне SpaceX.