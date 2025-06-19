В Общественной палате России предложили ввести закон, который обеспечит паритетное проживание детей с обоими родителями после развода. Инициатива направлена на уменьшение судебных разбирательств и защиту интересов детей.

Общественное движение "Православный родительский комитет" выступило с инициативой о необходимости изменения законодательства, чтобы обеспечить паритетное проживание детей с обоими родителями в случае развода. Это предложение стало результатом круглого стола, который прошел в Общественной палате.

Представители движения отметили, что текущая практика, при которой суды решают, с кем будет проживать ребенок после развода, требует изменений. По мнению иерея Вячеслава Клюева, предлагаемый закон должен упростить процесс, убрав необходимость судебных разбирательств. Если родители принимают решение о разводе, закон автоматически устанавливает равное время проживания ребенка с каждым из них.

Клюев подчеркнул, что такая система уже успешно функционирует в Греции, где она действует на протяжении трех лет и продемонстрировала свою эффективность. Он указал на важность учета интересов детей в процессе развода, добавив, что исследования показывают: паритетное проживание способствует улучшению психологического состояния детей, приближая его к показателям детей из полных семей.

Кроме того, он отметил, что в случае невозможности соблюдения равного времени, решение о распределении времени с родителями должно оставаться исключением, а не правилом. Таким образом, инициатива направлена на защиту прав детей и упрощение процесса для родителей, стремящихся к равному участию в жизни своих детей.