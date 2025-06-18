В Калужской области реализуют новый промышленный проект.

На полях Петербургского международного экономического форума достигнута договоренность о создании в регионе нового производственного объекта. Реализация проекта намечена на 2026 год.

Соглашение между региональными властями и производителем промышленного оборудования «Альфард» предусматривает строительство современного предприятия. Будущий завод будет специализироваться на выпуске насосов для различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства.

Власти региона отмечают стратегическую важность проекта для развития местной промышленной инфраструктуры и сокращения импортной зависимости. Инвесторы выбрали Калужскую область благодаря ее выгодному транспортному положению и существующей поддержке бизнеса.

Новое производство создаст дополнительные рабочие места и укрепит промышленный потенциал области. Предприятие будет выпускать продукцию, востребованную в энергетике, машиностроении и жилищно-коммунальном секторе.