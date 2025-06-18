BMW представила композит на основе натуральных волокон, разработанный вместе со швейцарской компанией Bcomp. Новый материал уже прошёл испытания в автоспорте и готов к применению в серийных автомобилях.

Углеродное волокно долгое время считалось вершиной инженерного подхода к облегчению автомобилей. Однако BMW делает ставку на иной материал — прочный, природного происхождения и пригодный к массовому производству.

BMW объявила о начале использования нового композитного материала на основе натуральных волокон в будущих моделях линейки M. Материал, разработанный совместно с Bcomp, получают из льняного сырья. Несмотря на природное происхождение, он выдерживает высокие нагрузки и по прочности сопоставим с углеродным волокном.

Композит уже испытали в условиях автогонок. С 2019 года его применяли в серии Formula E, а позже — в гоночных модификациях M4 DTM и GT4. Теперь он добрался до серийного производства: на прототипе, предположительно основанном на M4 Coupe, видны детали из нового материала — крыша, диффузор и капотные вставки.

Крыша из натурального волокна помогает снизить выбросы CO₂ примерно на 40% по сравнению с углеродным аналогом. Также такой материал упрощает переработку по завершении срока службы автомобиля. Он уже отвечает стандартам омологации, что делает его пригодным для использования на дорогах общего пользования.

Разработка заняла несколько лет. Помимо BMW, с Bcomp сотрудничают Volvo, Porsche и Polestar, однако баварский автопроизводитель одним из первых внедряет композит в серийные машины. В ближайшем будущем детали из натуральных волокон, вероятно, появятся в каталоге дополнительных опций BMW M. Стандартной комплектацией они пока не станут — выбор останется за покупателями.