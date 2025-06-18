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Wildberries добавил раздел «Адаптивные товары» для людей с ограниченными возможностями
Маркетплейс Wildberries запустил новый раздел каталога — «Адаптивные товары». Он объединяет продукцию, предназначенную для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

Популярный онлайн-ритейлер расширил структуру своего каталога. Новый раздел создан с расчетом на пользователей, которым важны специальные условия при выборе одежды, обуви, гаджетов и товаров для ухода.

 

Компания РВБ, управляющая Wildberries, запустила на сайте и в приложении новый раздел — «Адаптивные товары». Об этом стало известно во время дискуссии о будущем реабилитационной отрасли на Петербургском международном экономическом форуме.

В новой категории собраны товары, которые учитывают потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не только одежда и обувь с особым кроем, но и гигиенические средства, устройства для реабилитации и специализированные гаджеты.

Создание отдельного раздела должно упростить поиск нужной продукции. Вместо разрозненного размещения по категориям, все собрано в одном разделе как на витрине. По замыслу разработчиков, это не только упростит навигацию, но и подчеркнет важность инклюзивного подхода в розничной торговле.

Ассортимент адаптивного раздела планируют расширять. При этом компания акцентирует внимание на необходимости соответствия товаров требованиям законодательства — особенно в части разрешительной документации.

Wildberries уже сотрудничает с производителями и экспертами, чтобы выстроить единые критерии для маркировки адаптивных товаров. Представители маркетплейса рассчитывают, что такой подход сделает покупки для людей с ОВЗ не только удобнее, но и безопаснее.

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#wildberries #маркетплейс #онлайн-торговля #реабилитация #адаптивные товары #инклюзия #люди с овз
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