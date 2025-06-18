Иранские военные заявили о превосходстве в воздушном пространстве Израиля. Такие заявления последовали после ночной ракетной атаки.

После ночной ракетной атаки иранские военные заявили о своем военном превосходстве. По их словам, эта операция показала, что Израиль оказался не способен защитить свое воздушное пространство.

По информации, полученной от иранского агентства IRNA, представители Корпуса стражей исламской революции заявили о взятии под свой контроль воздушного пространства Израиля. В сообщении подчёркивается, что операция с применением ракет Fateh выявила слабые места в системе противовоздушной обороны Израиля.

В заявлении КСИР отмечается, что жители Израиля оказались беззащитны перед ракетными ударами. При этом официальный Тель-Авив пока не прокомментировал эти утверждения. Ранее израильские источники сообщали о перехвате значительной части иранских ракет.