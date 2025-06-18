Гендиректор Amazon Энди Джасси предупредил сотрудников о предстоящих сокращениях. Причиной станет активное внедрение искусственного интеллекта.

Корпорация Amazon планирует оптимизировать штат сотрудников в связи с переходом на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава компании в служебной записке.

Энди Джасси, генеральный директор Amazon, заявил, что внедрение ИИ приведет к сокращению рабочих мест в ближайшие годы. Технологии изменят подход к выполнению задач, что сделает некоторые должности избыточными.

Глава компании отметил, что прогнозировать точные масштабы сокращений сложно. Однако уже сейчас ясно, что для одних задач потребуется меньше людей, а для других – больше. Джасси призвал сотрудников активнее осваивать технологии ИИ.

Amazon инвестирует около 100 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. Основные средства направят на создание инфраструктуры. Компания конкурирует в этой сфере с Google и Microsoft.

С 2022 года Amazon уже сократила 27 тысяч сотрудников. Это стало крупнейшим увольнением в истории компании. Ранее Джасси заявлял о намерении уменьшить бюрократию и сократить число менеджеров среднего звена.

Эксперты отмечают, что технологические гиганты редко открыто говорят о связи ИИ и сокращений. Обычно компании делают акцент на повышении эффективности бизнес-процессов благодаря автоматизации.