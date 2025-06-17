В базе ФИПС появился зарегистрированный товарный знак SKM, принадлежащий АвтоВАЗу. Под этой маркой планируется выпуск коммерческих автомобилей с запуском производства в 2026 году.

АвтоВАЗ продолжает расширять модельную линейку: в открытых регистрационных данных появился новый бренд, связанный с коммерческими автомобилями.

Товарный знак SKM теперь официально принадлежит АвтоВАЗу — об этом свидетельствуют записи в базе Федерального института промышленной собственности. Завод планирует использовать его для выпуска коммерческого транспорта.

О запуске бренда SKM в Тольятти сообщили еще в марте. Новая линейка должна занять промежуточное положение между моделями LADA Largus и более крупными представителями сегмента.

Автомобили под этой маркой будут производить в сотрудничестве с китайской компанией Shineray Group. На предприятии уже готовятся к локализации сборки.

Старт серийного производства SKM намечен на будущий год.