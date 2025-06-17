Правительство РФ изменило правила госзакупок транспорта, сделав приоритетными электромобили и машины на газе. Бензиновые и дизельные авто разрешат только при отсутствии альтернативы.

Кабинет министров России внес изменения в порядок закупки транспорта для госнужд, сместив акцент в сторону экологичных моделей.

Согласно новым правилам, госучреждения и муниципалитеты теперь обязаны в первую очередь приобретать электромобили и транспорт, работающий на газе. Бензиновые и дизельные автомобили можно будет закупать только в исключительных случаях — например, если в регионе отсутствует необходимая инфраструктура: заправочные станции для газомоторного топлива или зарядные устройства для электрокаров.

В правительстве пояснили, что такие меры должны сократить вредные выбросы и поддержать отечественных производителей экологичного транспорта. Решение уже вступило в силу, и ведомствам придется учитывать новые требования при формировании заявок.

Ранее заказчики могли свободно выбирать между обычными и экологичными моделями. Теперь для приобретения автомобилей с ДВС потребуется обосновать невозможность использования альтернативных вариантов.