Представитель «Опоры России» выступил с инициативой пересмотра продолжительных праздничных каникул. Он предложил заменить их более гибкой системой коротких рабочих недель.

Каждую зиму и весну Россия останавливается — предприятия работают в полсилы, сделки откладываются, деловая активность снижается. Это привычно, но, по мнению некоторых бизнес-экспертов, неэффективно.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников предложил заменить длительные январские и майские каникулы на шесть коротких рабочих недель с тремя днями работы. Такая схема, по его словам, позволит равномерно распределить отдых в течение года и избежать затяжных простоев в экономике.

Пищальников отметил, что праздничные перерывы полезны для восстановления, но затягивающиеся выходные замедляют деловую активность. По его оценке, потери экономики от двух длинных каникул могут достигать до 1% ВВП. Когда компании останавливают работу на несколько дней, это сказывается не только на объеме выполненной работы, но и на доходах.

Он также обратил внимание на снижение эффективности сотрудников после возвращения из отпуска. По его словам, многим требуется до пяти дней, чтобы войти в привычный ритм, что дополнительно снижает продуктивность. Особенно это заметно в сферах, где важна непрерывность процессов — в том числе в высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслях.

Пищальников считает, что внедрение гибких форматов, уже используемых в других странах, может повысить устойчивость бизнеса и сохранить баланс между отдыхом и работой.