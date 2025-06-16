Nintendo объявила дату презентации Donkey Kong Bananza Direct — трансляция состоится 18 июня. Ожидается 15 минут свежей информации об игре для Switch 2.

Компания Nintendo возвращается с новой презентацией, на этот раз сосредоточенной на грядущей игре Donkey Kong Bananza. Поклонники узнают больше о проекте уже в ближайшую среду.

18 июня в 6 утра по тихоокеанскому времени (17:00 по Москве) Nintendo проведет 15-минутную трансляцию Donkey Kong Bananza Direct. Презентацию покажут на YouTube, анонс впервые появился в приложении Nintendo Today — компании все чаще используют этот канал для анонсов перед публикацией в соцсетях.

Donkey Kong Bananza выйдет 17 июля 2025 года, но пока разработчики показали лишь ограниченное количество геймплейных фрагментов. В рамках презентации Nintendo обещает поделиться новыми подробностями.





Информации об игре пока немного. Известно, что геймплей завязан на разрушении окружающей среды и активном взаимодействии с ней. Ранний предварительный показ, состоявшийся более двух месяцев назад, отметил потенциал этой механики — игроки смогут применять кулаки, взрывчатку и другие инструменты для прохождения уровней.

Презентация должна прояснить, насколько глубоко проработаны возможности героя и насколько вариативен сам мир. Учитывая близость даты релиза, Nintendo, скорее всего, представит финальные версии ключевых механик.