Корпорация "Новый космос" провела испытания радара с синтезированной апертурой для беспилотников. Уникальный алгоритм компенсирует вибрацию дрона, улучшая качество съемки.

Российская аэрокосмическая компания "Новый космос" завершила тестирование нового радара для дронов. Разработка отличается алгоритмом, который устраняет искажения изображения из-за тряски в полете.

Во время полета беспилотника вибрация корпуса мешает четкой съемке – картинка "дрожит". Обычно для стабилизации приходится обрабатывать тысячи смещенных кадров. Специалисты "Нового космоса" создали алгоритм, который автоматически компенсирует колебания. Это упрощает формирование радиолокационного изображения.

Роман Ященко, член совета директоров компании, отметил, что технология уже вызвала интерес у экспертов. Испытания подтвердили ее работоспособность: даже при сильной тряске радар выдает четкую картинку.

Оборудование адаптировано из космических разработок. В будущем его модернизируют для обнаружения объектов за преградами. Сейчас корпорация готовит дрон с этим радаром, а предсерийный образец планирует выпустить до конца нынешнего года.