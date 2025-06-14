Для получения пенсии более 50 тысяч рублей необходимо официально зарабатывать 230 тысяч ежемесячно. Такие расчеты представил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Получить страховую пенсию выше 50 тысяч рублей можно при определенном уровне заработка. Подробности расчета озвучил парламентарий из Московской области.

Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы, разъяснил механизм формирования пенсионных выплат. По его словам, максимальные 10 баллов в год начисляют при годовом доходе 2,76 млн рублей, что равняется 230 тысячам ежемесячно до налогов. Превысить этот лимит невозможно.

При тридцатилетнем трудовом стаже и выходе на пенсию в 2025 году такие показатели обеспечат выплаты около 53 тысяч рублей. В расчет не включены возможные льготы и дополнительные накопления.

Парламентарий указал три способа увеличения пенсии:

участие в негосударственных пенсионных программах,

добровольные страховые взносы,

поздний выход на заслуженный отдых.

Никитин посоветовал регулярно проверять количество накопленных баллов через портал Госуслуг. Это помогает контролировать размер будущих выплат и при необходимости корректировать финансовую стратегию.

Указанные расчеты действуют в текущем году и могут быть пересмотрены при изменениях в пенсионном законодательстве. На 2025 год установлен предельный размер базы для страховых взносов – 2,76 млн рублей в год.