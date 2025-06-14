Международная команда астрономов с помощью телескопа ALMA изучила эволюцию 30 протопланетных дисков. Исследование показало, что газ покидает эти диски быстрее, чем пыль, особенно на ранних стадиях.

Крупное исследование протопланетных дисков принесло неожиданные результаты. Оказалось, что газ и пыль в этих дисках, из которых формируются планеты, исчезают с разной скоростью, что может влиять на процесс планетообразования.

Международная группа астрономов, включая специалистов из Университета Аризоны, провела масштабное исследование 30 протопланетных дисков вокруг солнцеподобных звезд. Проект AGE-PRO, реализованный с помощью телескопа ALMA, впервые позволил проследить эволюцию газовой компоненты дисков на разных стадиях их существования.

Ученые обнаружили важную закономерность: газ покидает диски значительно быстрее пыли, особенно в первые миллионы лет существования системы. Это означает, что у газовых гигантов вроде Юпитера меньше времени на формирование, чем у каменистых планет. При этом сохранившиеся диски содержат больше газа, чем ожидали исследователи.

Для анализа использовали три региона звездообразования разного возраста: от 1 до 6 миллионов лет. ALMA зафиксировала "отпечатки пальцев" различных молекул газа, включая угарный газ и диазенилий. Последний стал новым маркером для более точных измерений.

Ученые отмечают, что предыдущие работы в основном фокусировались на изучении пылевой компоненты дисков, тогда как новый проект впервые предоставил систематические данные о газовой составляющей. Получение такой информации потребовало длительных наблюдений и сложной обработки данных.

Еще один неожиданный результат: соотношение газа и пыли оказалось более постоянным для дисков разной массы, чем предполагали теоретические модели. Это ставит новые вопросы перед теорией формирования планет.

Исследование опубликовано в 12 статьях специального выпуска Astrophysical Journal. Полученные данные станут важным ресурсом для будущих работ по изучению ранних стадий образования планетных систем. Особый интерес представляет информация о временных рамках, в которые должны уложиться различные процессы планетообразования.