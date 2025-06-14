Новый российский мессенджер Max прошел регистрацию в реестре отечественного программного обеспечения. Разработчики планируют расширять его функционал.

Отечественный рынок цифровых сервисов пополнился новым участником – мессенджер Max официально включили в реестр российского программного обеспечения.

Разработка компании VK под названием Max получила официальный статус российского программного продукта. Регистрация состоялась 6 июня, что подтверждают данные государственного реестра.

Это решение открывает перед сервисом новые перспективы. Теперь Max может претендовать на интеграцию с государственными электронными сервисами и участие в правительственных программах поддержки отечественных IT-решений.

Аналитики отмечают, что функционал мессенджера может быть значительно расширен. В перспективе он способен превратиться в многофункциональную платформу по аналогии с популярными зарубежными аналогами.

Параллельно в парламенте обсуждают концепцию национального цифрового сервиса, который объединит коммуникационные возможности с доступом к государственным услугам. Включение Max в реестр российского ПО делает его потенциальным кандидатом на реализацию этого проекта.