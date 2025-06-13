Toyota анонсировала флагманский электромобиль bZ7, который будет использовать технологии Huawei и Xiaomi. Автомобиль выйдет на рынок Китая в начале 2026 года.

Toyota готовит к выпуску новый электрический седан bZ7, который станет технологическим флагманом марки в Китае. Автомобиль построят на новой платформе совместно с GAC и оснастят решениями от Huawei и Xiaomi.

На мероприятии Toyota Technology Day 2025 компания раскрыла детали о своих планах на китайском рынке. Совместное предприятие с GAC разрабатывает две новые платформы для электромобилей — одну для машин длиной до 5 метров, другую для более крупных моделей. Первой моделью на большой платформе станет седан bZ7.

Электрический флагман получит силовую установку Huawei DriveONE, которая объединяет двигатель и управляющую электронику в одном модуле. В салоне появится мультимедийная система Huawei Hongmeng с расширенными функциями. Автомобиль также оборудуют лидаром, что указывает на поддержку автономного вождения.

Партнерство с китайскими технологическими компаниями — важная часть стратегии Toyota. Помимо Huawei, бренд сотрудничает с Xiaomi, хотя детали этого взаимодействия пока не раскрыли.

Запуск bZ7 на китайском рынке запланирован на первый квартал 2026 года. Модель может составить конкуренцию Tesla Model S, особенно если Toyota предложит более доступную цену.

Параллельно компания готовит электрические версии популярных моделей — Highlander и Sienna. Они получат гибридные и полностью электрические силовые установки с увеличенным запасом хода.

Этот шаг показывает, что Toyota активизирует развитие электромобилей в Китае, сочетая собственные наработки с технологиями местных партнеров. Однако глобальные планы по модели bZ7 пока остаются под вопросом.