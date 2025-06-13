Администрация Дональда Трампа подписала указ, направленный на ускорение внедрения летающих автомобилей в США. Власти планируют запустить несколько пилотных проектов для тестирования новой технологии.

Американские власти делают шаг к будущему, где летающие автомобили станут частью повседневной жизни. Новый указ президента Трампа призван ускорить внедрение электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Администрация Трампа подписала указ, который должен помочь США закрепить лидерство в развитии перспективных авиатехнологий. Документ касается не только летающих автомобилей, но и беспилотников, а также сверхзвуковых самолетов.

Власти планируют запустить пилотную программу, в рамках которой протестируют eVTOL в разных сферах — от пассажирских перевозок до экстренной доставки грузов. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выберет не менее пяти проектов, оценивая их технологическую составляющую, экономическую целесообразность и географию полетов.

Хотя конкретные детали пока не раскрыты, указ обязывает FAA согласовывать с участниками программы сроки, нормативные требования и порядок обмена данными. Это должно помочь быстрее интегрировать eVTOL в национальное воздушное пространство.

Майкл Крациос, представитель Белого дома по науке и технологиям, заявил, что предыдущие регуляторные барьеры замедляли развитие подобных технологий. Новые указы, по его словам, должны стимулировать инновации и укрепить позиции США в авиационной отрасли.

Однако когда именно летающие автомобили появятся в небе, пока неясно. Программа только стартует, и ее реализация потребует времени.