Apple представила инновационный тактильный трейлер для фильма «F1» с Брэдом Питтом. Просмотр трейлера на iPhone позволяет ощутить вибрации, синхронизированные с действием на экране.

На Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2025 года Apple представила необычный трейлер для фильма «F1» с Брэдом Питтом. Вместо стандартного видео зрители могут испытать тактильные ощущения через свои iPhone.

Для просмотра трейлера нужен iPhone с iOS 18. В приложении Apple TV достаточно найти баннер «F1: The Movie» и нажать на него. Двухминутный ролик использует вибрации Taptic Engine, встроенного в iPhone, чтобы передать ощущения от гонок.

Когда машина Брэда Питта выезжает из пит-стопа, телефон вибрирует, будто вы держите руль. Смена шин сопровождается легкими постукиваниями, а разгон — интенсивными вибрациями. Apple впервые применила тактильную обратную связь для маркетинга фильма.

Фильм «F1» режиссирует Джозеф Косински, известный по «Top Gun: Maverick». Премьера запланирована на 2025 год. Тактильный трейлер — часть маркетинговой кампании, которая может изменить подход к продвижению кино.

Технология открывает новые возможности. В будущем трейлеры ужасов смогут вызывать озноб, а боевики — передавать вибрации от взрывов. Пока функция доступна только владельцам iPhone с iOS 18.

Фильм «F1» расскажет о мире автогонок. Брэд Питт сыграет гонщика, который возвращается в спорт после долгого перерыва. Съемки проходили на реальных трассах «Формулы-1».

Обычный видеотрейлер можно увидеть на YouTube.