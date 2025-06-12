Renault представила концепт-кар Vision 4Rescue, предназначенный для работы в чрезвычайных ситуациях. Прототип оснащен дроном, выдвижной штабной зоной и адаптирован под нужды пожарных.

Автомобили экстренных служб редко получают столько внимания, как этот концепт. Vision 4Rescue выделяется не только внешне, но и техническим оснащением, рассчитанным на работу в условиях ЧС.

Renault представила необычный прототип на базе электромобиля 4 E-Tech. Его назвали Vision 4Rescue и спроектировали с учетом задач спасательных операций. Это не просто машина — её разработали как мобильный штаб для координации работы спасателей прямо на месте происшествия.

Одной из ключевых особенностей стала интеграция дрона. Его запускают из бокса на крыше, где также хранится оборудование для восстановления связи в зоне бедствия. Контейнер установили на опоры с аэродинамическим профилем.

Кузов окрасили в ярко-красный цвет с чередованием матовых и глянцевых элементов. Подвеску приподняли на 15 мм, усилили бамперы и добавили отбойники, напечатанные на 3D-принтере.

Салон спроектировали при участии пожарных. В верхней части багажного отсека разместили выдвижное рабочее место с мониторами и клавиатурой. Это позволяет вести наблюдение за дроном и поддерживать связь. Внизу — секции для экипировки: касок, планшетов, раций.

Сиденья выполнили из переработанных огнеупорных материалов. В кабине также предусмотрели крепления для радиосвязи и добавили надпись «Je te reçois 4 sur 4» — стандартное подтверждение четкой связи во франкоязычной среде.

Машина оснащена двумя электромоторами и полным приводом. Renault подчеркнула, что разработка ведется в рамках Software République — объединения, создающего стандартизированные цифровые решения для экстренных служб.