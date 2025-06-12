Зонд Solar Orbiter впервые заснял южный полюс Солнца, изменив орбиту с помощью маневров у Венеры. Новые данные помогут лучше понять поведение звезды и механизм смены ее магнитных полюсов.

До сих пор ни один космический аппарат не направлял объектив прямо на южную сторону Солнца. Теперь этот пробел закрыт — Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимки, полученные с борта аппарата Solar Orbiter, который впервые достиг подходящего угла обзора.

Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, изначально двигался по орбите, близкой к плоскости земной. Но с помощью серии маневров у Венеры зонд смог изменить траекторию, что позволило взглянуть на Солнце под новым углом. В марте этого года аппарат впервые оказался на 17 градусов ниже солнечного экватора — этого хватило, чтобы получить изображения южного полюса звезды.

Для ученых это важное событие: до сих пор все наблюдения велись с экваториальной орбиты. Новый ракурс открывает доступ к информации, которую раньше нельзя было собрать. В частности, речь идет о структуре магнитного поля на высоких широтах, где происходят ключевые процессы солнечного цикла.

Первые в мире снимки южного полюса Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter

На снимках южной части звезды исследователи заметили необычную картину — поля с разной полярностью сосуществуют в одном регионе. Наблюдается и южная, и северная направленность линий магнитного поля. Подобная «магнитная мешанина» обычно возникает на пике солнечной активности — когда происходит так называемый солнечный максимум.

В этом состоянии Солнце активно выбрасывает энергию, формирует вспышки и влияет на космическую погоду. Затем происходит инверсия: магнитные полюса меняются местами. Сейчас ученые зафиксировали переходную фазу, и это позволяет им проследить весь процесс на конкретных участках солнечной поверхности.





В ЕКА подчеркивают, что полученные изображения не только редкость, но и инструмент для уточнения модели солнечного динамо — механизма, ответственного за образование магнитных полей. До сих пор объяснить его работу полностью не удавалось, в том числе из-за нехватки данных с полюсов.





В будущем Solar Orbiter продолжит увеличивать угол наклона своей орбиты. Это откроет доступ к еще более высоким широтам. Ученые ожидают, что именно такие наблюдения позволят точнее прогнозировать поведение Солнца и его воздействие на Землю и спутниковую технику.