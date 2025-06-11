Глава региона Валерий Лимаренко считает эту идею перспективной для области, так как в ней уже функционирует беспилотная авиационная компания и создан первый в стране дронопорт.

Сахалинская область может получить новое промышленное направление. Китайские делегации обозначили интерес к локализации производства дронов на острове.

На российско-китайском форуме в Сахалинской области обсудили возможность запуска производства беспилотных летательных аппаратов. Инициативу внесла инвестиционная группа «РУНФА» из Китая.

Региональные власти отмечают, что китайские компании также рассматривают проекты в торговле, сельском хозяйстве и строительстве. Среди предложений — создание тепличного агрокомплекса, логистического центра и торгово-развлекательного объекта под брендом «Шелковый путь».

Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что Сахалин уже активно применяет дроны — для мониторинга лесных пожаров, контроля за несанкционированными свалками и поисково-спасательных операций.

В конце мая в Корсаковском районе заработал аэродром для дронов — первый в России. Регион также получил разрешение на совместные полеты беспилотных и пилотируемых аппаратов в одном воздушном пространстве.