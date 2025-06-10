Почти половина системообразующих компаний дорожного строительства в России оказалась под угрозой банкротства. Основная причина — заниженные цены на госзаказы и низкая рентабельность отрасли.

Согласно данным Минэкономразвития и ФНС, 47% крупных дорожно-строительных компаний в России находятся в зоне риска банкротства. Еще 35% организаций отнесены к группе высокого финансового напряжения.

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний связывает кризис в отрасли с хроническими проблемами ценообразования. Строители дорог годами работают по заниженным расценкам, что привело к отсутствию финансовой подушки безопасности.

По оценкам экспертов, реальная стоимость дорожных работ занижена на 19%. Это создает непосильную нагрузку на бизнес. Особенно остро стоит вопрос с зарплатами — в отрасли до сих пор нет единых нормативов оплаты труда рабочих первого разряда.

НАИК уже предложила меры поддержки, включая пересмотр цен на госзаказы. Однако, как отмечает Михаил Блинкин из ВШЭ, необходима глубокая реформа всей системы. Рынок дорожного строительства практически полностью зависит от госзаказа, а частные инвестиции в отрасль почти не поступают.

Без срочных мер со стороны государства ситуация может привести к волне банкротств, что поставит под угрозу выполнение национальных инфраструктурных проектов. В ассоциации подчеркивают — времени на раскачку нет, решения нужно принимать уже сейчас.