В Германии появился в продаже новый российский внедорожник ГАЗ "Соболь" 4×4. Автомобиль с пробегом 500 км предлагают за 29 990 евро – в полтора раза дороже, чем в России.

На немецком автомобильном рынке появилось необычное предложение – новый полноприводный "Соболь" в максимальной комплектации. Машина 2025 года выпуска привлекает внимание как редкий для Европы экземпляр.

В топовой версии "Бизнес" внедорожник оснащён современным бензиновым мотором, соответствующим строгим экологическим нормам. Полный привод с блокировкой дифференциала и повышенный клиренс позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье. При этом машина сохраняет комфорт для пассажиров - просторный салон рассчитан на семь человек.

Технические особенности включают полный комплект систем безопасности, включая ABS и ESP. Из удобств – подогрев зеркал, мультимедийная система и дополнительный люк. Отмечается, что кондиционер в базовой комплектации отсутствует.

Особенность предложения – автомобиль доступен только корпоративным клиентам. По словам продавца, это связано со спецификой использования модели. Машина уже прошла все таможенные процедуры и готова к эксплуатации на европейских дорогах.

Ценник в €30 тысяч выглядит достаточно высоким для этого класса автомобилей. Однако для немецкого рынка, где российские внедорожники остаются экзотикой, такая стоимость может быть оправдана. Особый интерес модель может представлять для коммерческих предприятий, нуждающихся в проходимом транспорте.