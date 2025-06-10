Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Роберт Кеннеди-младший распустил весь состав комиссии CDC по вакцинации
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший отстранил всех членов комиссии, консультирующей CDC по вакцинам. Ведомство объяснило это шагом к восстановлению доверия.

Состав экспертной комиссии, оценивающей вакцины для Центра по контролю и профилактике заболеваний США, полностью изменится. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший снял с должностей всех участников.

Министерство здравоохранения США уволило всех 17 членов Комиссии по вопросам вакцинации. Эти специалисты предоставляли экспертные заключения CDC — федеральному центру, отвечающему за борьбу с инфекциями. Ведомство заявило, что решение связано с необходимостью вернуть общественное доверие к системе здравоохранения.

Роберт Кеннеди-младший, занимающий пост министра, известен своей критикой вакцинации во время пандемии. Он планирует сформировать новый состав комиссии, но сроки назначения пока не объявлены. При этом ближайшее заседание назначено на конец июня — с 25 по 27 число.

По данным министерства, все участники распущенной комиссии получили назначения от администрации Джо Байдена, в том числе 13 — в 2024 году. Это означает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах, изменить состав до 2028 года было бы невозможно.

Многие критически восприняли увольнение экспертов. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, ранее поддержавший кандидатуру Кеннеди, заявил, что подобное решение может привести к назначению необъективных или некомпетентных людей. Он подчеркнул, что будет добиваться, чтобы в состав комиссии вошли специалисты, а не просто скептики.

Минздрав утверждает, что при обновлении состава приоритетом станет научная независимость и отсутствие конфликта интересов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #вакцина #вакцинация #минздрав #комиссия cdc #общественное доверие #роберт кеннеди
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
10
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
«Ростех» покупает обанкротившийся автозавод Great Wall
+
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Старейшей ветке Московского метро добавят две новые станции
+
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1
В Краснодарском крае появится новый тракторный завод за 1,6 млрд рублей
1
Ученые из Сколтеха создали аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей на 50%
+
Даже в условиях ограничений экспорт редкоземельных минералов из Китая в мае последовательно вырос на 23%
+
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
3
AMD анонсировала процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A
+
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
1
Иран может сократить сотрудничество с МАГАТЭ
+
Samsung Galaxy Watch 8 Classic с 64 ГБ внутренней памяти выставлены на eBay
+
Panasonic выпустила ноутбук весом 900 граммов с круглой сенсорной панелью
+
Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, пытавшееся приблизиться к берегам сектора Газа
1
Смартфон Samsung с тройным экраном прошёл сертификацию на китайском сайте 3C
+

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
5
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
16
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
79
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
12
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
15
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
8
Чёрная Борода – история одного из самых опасных пиратов, сокровища которого так и не были найдены
+

Сейчас обсуждают

swr5
16:51
Речь идет про мониторы, а не про телевизор на стене. Монитор нужен не только для игр или видео, а еще для работы. Кто хоть раз работал за монитором с высокой плотностью пикселей 4K и выше тот уже нико...
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
REY_B_
16:47
Динамика турбины с Т-80, при жоре топлива меньше, чем у обычного дизеля. Плюс сами аккумуляторы можно распихать по ячейкам, и использовать их как дополнительный слой брони. Вполне себе будущее.
В Китае наблюдатели заметили экспериментальный танк с гибридной силовой установкой
OgoGoLog
16:46
"RTX-технодемку" Полная версия 2-й части с лучевыми приколами. "Quake Remastered на движке Kex" Ремастер первой части в 2021 году выпустили в честь 25-ти летия и его раздали всем обладателям оригинал...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
REY_B_
16:42
Какое там "доверие"? Вот если он их посадил, то это да
Роберт Кеннеди-младший распустил весь состав комиссии CDC по вакцинации
Дмитрий Малинин
16:41
Говорят те кто не пользовались! 4к это качество сопоставимое с реальным-а 1080p никогда не будет с такой детализированной и живой картинкой!
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
REY_B_
16:38
Разве фразу "удвоение пропускной способности" никто не произносил? Да она везде! А вот объяснить в циферках, откуда она взялась, не может никто
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
REY_B_
16:37
Тесты, нынче не тесты. Они специально подгоняются под требования маркетологов. Большие объёмы данных RISC процессоры обрабатывает гораздо хуже. У них оптимизированных для этого инструкций. Так что, н...
Процессор NVIDIA N1X обошел AMD Ryzen AI HX 370 в тестах Geekbench
Дмитрий Малинин
16:32
Перешёл в том году на 4 к , это нечто! Я просто удивился насколько картинка в танках на ультрах в 4к стала реальной!
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Rever Rever
16:27
Любопытно
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
Дамен Мершед
16:20
Для любителей риска есть в продаже на вторичке rtx 3080m с кулерами для пк, стоит плюс минус 20к
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем