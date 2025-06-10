Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший отстранил всех членов комиссии, консультирующей CDC по вакцинам. Ведомство объяснило это шагом к восстановлению доверия.

Состав экспертной комиссии, оценивающей вакцины для Центра по контролю и профилактике заболеваний США, полностью изменится. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший снял с должностей всех участников.

Министерство здравоохранения США уволило всех 17 членов Комиссии по вопросам вакцинации. Эти специалисты предоставляли экспертные заключения CDC — федеральному центру, отвечающему за борьбу с инфекциями. Ведомство заявило, что решение связано с необходимостью вернуть общественное доверие к системе здравоохранения.

Роберт Кеннеди-младший, занимающий пост министра, известен своей критикой вакцинации во время пандемии. Он планирует сформировать новый состав комиссии, но сроки назначения пока не объявлены. При этом ближайшее заседание назначено на конец июня — с 25 по 27 число.

По данным министерства, все участники распущенной комиссии получили назначения от администрации Джо Байдена, в том числе 13 — в 2024 году. Это означает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах, изменить состав до 2028 года было бы невозможно.

Многие критически восприняли увольнение экспертов. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, ранее поддержавший кандидатуру Кеннеди, заявил, что подобное решение может привести к назначению необъективных или некомпетентных людей. Он подчеркнул, что будет добиваться, чтобы в состав комиссии вошли специалисты, а не просто скептики.

Минздрав утверждает, что при обновлении состава приоритетом станет научная независимость и отсутствие конфликта интересов.