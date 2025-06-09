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Helios: Первый полностью электрический паром Финляндии начнет работу в 2030-х годах
Финская компания Viking Line планирует запустить крупнейший в мире электрический паром Helios, который будет курсировать между Хельсинки и Таллином. Судно, длиной 195 метров, сможет перевозить до 2000 пассажиров и 650 автомобилей, не производя выбросов.

Финская судоходная компания Viking Line представила концепцию нового электрического парома Helios, который станет важным шагом к созданию экологически чистого морского коридора в Балтийском море. Судно планируют запустить в эксплуатацию в 2030-х годах, что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

 

Паром Helios будет одним из самых крупных в мире, его длина составит 195 метров, а ширина — 30 метров. Судно сможет перевозить до 2000 пассажиров и 650 автомобилей через Финский залив чуть более чем за два часа. Helios будет полностью электрическим, используя аккумуляторную систему емкостью от 85 до 100 мегаватт-часов, что значительно превышает показатели других пассажирских судов.

Согласно информации от Viking Line, паром сможет преодолевать расстояние в 80 километров между Хельсинки и Таллином за два часа, развивая скорость около 23 узлов. Важно отметить, что Helios не будет иметь традиционной трубы, что подчеркивает его экологическую направленность и отсутствие выбросов.

Судно будет подзаряжаться во время стоянки, потребляя более 30 мегаватт-часов электроэнергии от портовой инфраструктуры. В данный момент порт Хельсинки работает над расширением зарядной сети, что должно завершиться к 2032 году.

Проект Helios стал частью инициативы «Зеленый коридор FIN-EST», которая направлена на создание безэмиссионного морского маршрута между Финляндией и Эстонией. Viking Line уже имеет опыт в области экологически чистого судоходства. Ранее компания запустила пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе и биогазе, а также более современное судно Viking Glory, которое позволяет пассажирам выбирать биотопливо.

Согласно прогнозам, количество пассажиров на маршруте Хельсинки — Таллинн вырастет с 5,5 миллионов в 2024 году до 11,6 миллионов к 2040 году. Ожидается, что грузовые перевозки также значительно увеличатся, что делает запуск парома Helios актуальным шагом в развитии морского транспорта в регионе.

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#финляндия #балтика #электрический паром #viking line
Источник: autoevolution.com
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